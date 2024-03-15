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Gündem Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! İslamofobiyle mücadelede ilk somut adım
Gündem

Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! İslamofobiyle mücadelede ilk somut adım

Yeniakit Publisher
2024-03-15 20:11:00 -
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! İslamofobiyle mücadelede ilk somut adım

Türkiye'nin çabaları sonuç verdi. İslamofobi ile mücadele karar tasarısı BM'de kabul edildi.

2022'de, Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) adına sunduğu tasarı ile BM Genel Kurulunda 15 Mart "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak kabul görmüştü.

Batı'da hızla yükselen İslamofobiye yönelik, Türkiye'nin çabaları sonucunda ilk somut adım atıldı. BM Genel Kurulunda oylanan İslamofobi ile mücadele karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu,15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'nde, İslamofobi ile mücadele
için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

Genel Kurul salonunda yapılan oylama, 0 "hayır" ve 44 "kararsız" oya karşılık 115 "evet" ile sonuçlandı.

Kararsızlar arasında Almanya ve Hindistan da var!

"Kararsız oyu" kullanan 44 ülke arasında Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Ukrayna ve Hindistan'ın bulunması dikkati çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karar tasarısını hazırlayan grupta yer alan ve karara eş-sunucu olan Türkiye, oylama sırasında, İslam karşıtlığıyla mücadele karar tasarısının müzakereleri sırasında gerekli esnekliğin gösterildiğini ifade etti.

Türk delegasyonu, oylama öncesi Genel Kurul'da kapsayıcı metin olan tasarıya destek verilmesi çağrısında bulunarak, tasarıya getirilen değişiklik önerilerine ise karşı oy kullandı.

Kabul edilen kararda medyanın her türünde ayrımcılık, şiddet ve dini nefret savunuculuğunu teşvik eden yayın ve paylaşımların yanı sıra kutsal kitap ve mekanlar dahil Müslümanlara yönelik dini hoşgörüsüzlük, tek tipleştirme ve düşmanlıklar kınandı.

'Tüm önlemleri alın' çağrısı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İslamofobi ile mücadele için "Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi" ataması talebi istenen kararda, üye devletlere de dini hoşgörüsüzlük ve Müslümanlara yönelik şiddete karşı mücadele etmek için yasal ve politik alanlarda yapılacaklar da dahil gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

Kararda ayrıca, kültür ve medeniyetler arası diyalog ve dini çeşitlilik de teşvik edilerek, BM Genel Sekreterinden bu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlayıp BM Genel Kurul 79. Oturumu'na sunması talep edildi.

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