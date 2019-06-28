0553 313 94 23

Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar

Türkiye’nin, Mart sonu itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

28 Haziran 2019 Cuma 13:31
Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar

Türkiye’nin, Mart sonu itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart sonu itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, 31 Mart itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 60,6 olarak hesaplandı.


Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı dönemde 277,3 milyar dolar hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 37,1 oldu. Hazine garantili dış borç stoku ise 14,8 milyar dolar oldu.


Kamu net borç stoku da aynı dönemde 568,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 14,8 olarak belirlendi.


AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 1 trilyon 215,3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31,8 olarak hesaplandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi
    1. Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi
    2. ANALİZ - Afrika'ya dış müdahalenin..
    3. Hentbolun başarılı antrenörleri..
    4. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    5. Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    6. Sıfır Atık Projesi’nde Diyarbakır’daki..
    7. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    8. Mide bulandıran hareket! Metin uca..
    9. Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu..
    10. Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu
    11. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    12. Yaralı halde bulunan 138 yaban..
    13. Galatasaray ortaokula nakil nasıl..
    14. Mimarsinan OSB ile Türk Telekom..
    15. Süs tavuğundan inşaat malzemesine..
    16. Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni
    17. Salihli’deki Galatasaraylılardan çift..
    18. Hükümlüler Selimiye Camisi'nin..
    19. Klasik araçlar Büyükçekmece’de
    20. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!