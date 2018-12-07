Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Türkiye insani yardımda lider ülke konumunda

BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CEFR) desteklenmesi için düzenlenen yardım konferansında bir konuşma yapan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, insanlığın günümüzde karşı karşıya olduğu en önemli sınavın çoğunlukla insani krizlerden kaynaklandığını belirtti.

Sinirlioğlu, ihtiyaçların arttığını, insanlarının hayatların tehlikede olduğunu ve BM'nin en önemli işlevlerinden birinin insani yardımlar olduğunu söyledi.

Sinirlioğlu, 10 yıl önce kurulan Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun uluslararası toplum için mevcut en etkili araçlardan biri haline geldiğini, CERF'in yıllık finansmanını 1 milyar dolara çıkarma kararının fonun insani yardım faaliyetlerini desteklemedeki kilit rolünün göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kurulduğu günden beri CERF'e katkı sağladığını anlatan Sinirlioğlu, Mayıs 2016'da İstanbul'da ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ndeki taahhütler göz önünde bulundurulduğunda uluslararası toplumun CERF'e desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

'Türkiye tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor'

İstanbul'daki zirvenin tek sefer yapılmadığına ve milyonlarca insanın yaşamında gerçek bir değişim sağlamak için takibinin önemli olduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, Türkiye'nin 2018'de CERF'e 400 bin dolar tahsis ettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "Türkiye 8,7 milyar dolar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda ve Yemen, Somali ve Arakan Müslümanları dahil tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Sınırlarımız içinde 4 milyondan fazla mülteciye yardımlarımız 35 milyar doları aştı." dedi.

Türkiye'nin bu katkılarına devam edeceğini ifade eden Sinirlioğlu, kimseyi yardıma muhtaç bırakmamak için BM'de çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.