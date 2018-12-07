0553 313 94 23

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Türkiye insani yardımda lider ülke konumunda

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ''Türkiye 8,7 milyar dolar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda ve Yemen, Somali ve Arakan Müslümanları dahil tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.'' ifadesini kullandı.

07 Aralık 2018 Cuma 23:02
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Türkiye insani yardımda lider ülke konumunda

BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CEFR) desteklenmesi için düzenlenen yardım konferansında bir konuşma yapan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, insanlığın günümüzde karşı karşıya olduğu en önemli sınavın çoğunlukla insani krizlerden kaynaklandığını belirtti.

Sinirlioğlu, ihtiyaçların arttığını, insanlarının hayatların tehlikede olduğunu ve BM'nin en önemli işlevlerinden birinin insani yardımlar olduğunu söyledi.

Sinirlioğlu, 10 yıl önce kurulan Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun uluslararası toplum için mevcut en etkili araçlardan biri haline geldiğini, CERF'in yıllık finansmanını 1 milyar dolara çıkarma kararının fonun insani yardım faaliyetlerini desteklemedeki kilit rolünün göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kurulduğu günden beri CERF'e katkı sağladığını anlatan Sinirlioğlu, Mayıs 2016'da İstanbul'da ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ndeki taahhütler göz önünde bulundurulduğunda uluslararası toplumun CERF'e desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

'Türkiye tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor'

İstanbul'daki zirvenin tek sefer yapılmadığına ve milyonlarca insanın yaşamında gerçek bir değişim sağlamak için takibinin önemli olduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, Türkiye'nin 2018'de CERF'e 400 bin dolar tahsis ettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "Türkiye 8,7 milyar dolar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda ve Yemen, Somali ve Arakan Müslümanları dahil tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Sınırlarımız içinde 4 milyondan fazla mülteciye yardımlarımız 35 milyar doları aştı." dedi.

Türkiye'nin bu katkılarına devam edeceğini ifade eden Sinirlioğlu, kimseyi yardıma muhtaç bırakmamak için BM'de çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:02
  1. İstanbul
  2. Feridun Sinirlioğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri asla affetmeyeceğiz
    1. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Trump adayını açıkladı!
    4. Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı..
    5. MHP'den 'ittifak' açıklaması
    6. ABD'den Rusya'ya 'kimyasal saldırı'..
    7. Borcu olanlara müjde! Bir hak daha..
    8. Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki..
    9. "Fed'in kademeli artırımları kısa..
    10. Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma..
    11. Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı
    12. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden..
    13. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu!
    14. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    15. Paralimpik milli sporculara coşkulu..
    16. İYİ Parti'de kriz büyüyor! Olağanüstü..
    17. Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar:..
    18. Sergen Yalçın: Mutlu değiliz
    19. Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini..
    20. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Böyle bakanlık aileyi çökertir
    Böyle bakanlık aileyi çökertir