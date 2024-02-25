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Gündem Türkiye'nin bir ili merak edildi! Enerji Bakanı Bayraktar son bilgilerini paylaştı: Faaliyetler hızlandı! Harekete geçti
Gündem

Türkiye'nin bir ili merak edildi! Enerji Bakanı Bayraktar son bilgilerini paylaştı: Faaliyetler hızlandı! Harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-02-25 20:53:00 -
Türkiye'nin bir ili merak edildi! Enerji Bakanı Bayraktar son bilgilerini paylaştı: Faaliyetler hızlandı! Harekete geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Öte yandan Bakan Bayraktar, yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak ve aramaların güvenliğini sağlamak için yürütülen faaliyetlerin hızlanarak devam ettiğini de aktardı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan işçileri kurtarmak adına başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13'üncü gününe giren çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor." dedi.

Bakan Bayraktar sahada

"İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk."


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