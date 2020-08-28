  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye’nin Bilişim devleri
Ekonomi

Türkiye’nin Bilişim devleri

Bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:43:00 -
Türkiye’nin Bilişim devleri

Türkiye’de bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Başarılı şirketler, Bilişim 500 Töreni’nde ödüllerini aldı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul’un da katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

Salgın önemini hatırlattı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı” dedi. Koç, “Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının rekabetçi dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemli” ifadesini kullandı.

99 ödül sahiplerini buldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise “Etkin rekabet ortamının tesis edilmesi, teknolojik ürün ve alt yapının makul fiyatlarda erişilebilir olması, yerli üretimin desteklenmesi, siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makina öğrenmesi yoluyla katma değer oluşturulmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Değişen ve gelişen kategori yapısıyla her şirketin kendi kulvarında yarıştığı, özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün her birine canlı bağlantı sağlanarak sahiplerini bulduğu törende, 11 Dağıtıcı, 24 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 12 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 27 Türkiye Merkezli Üretici, 10 PLUS ve 6 adet Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex
Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Türkiye yayınladığı yeni Navtex ile Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma süresini 1 Eylü..
Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı
Gündem

Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı

İslam düşmanlığıyla bilinen kokuşmuş zihniyetinin en azılı savunucularından Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, Musa Dinç tarafından yazıl..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı