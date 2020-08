Türkiye’nin Bilişim devleri

Türkiye’de bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Başarılı şirketler, Bilişim 500 Töreni’nde ödüllerini aldı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul’un da katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

Salgın önemini hatırlattı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı” dedi. Koç, “Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının rekabetçi dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemli” ifadesini kullandı.

99 ödül sahiplerini buldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise “Etkin rekabet ortamının tesis edilmesi, teknolojik ürün ve alt yapının makul fiyatlarda erişilebilir olması, yerli üretimin desteklenmesi, siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makina öğrenmesi yoluyla katma değer oluşturulmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Değişen ve gelişen kategori yapısıyla her şirketin kendi kulvarında yarıştığı, özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün her birine canlı bağlantı sağlanarak sahiplerini bulduğu törende, 11 Dağıtıcı, 24 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 12 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 27 Türkiye Merkezli Üretici, 10 PLUS ve 6 adet Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi.