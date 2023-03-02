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Medya Türkiye’nin beş dil destekli haber sitesi Timeturk
Medya

Türkiye’nin beş dil destekli haber sitesi Timeturk

Çeviri haberler global dünyada oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada özellikle haber siteleri İngilizce ağırlıklı olmak üzere çeviri haberler yapmaktadırlar.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 14:51:00 -
Türkiye’nin beş dil destekli haber sitesi Timeturk

Timeturk de beş farklı dilde çeviri haber yapan nadir haber sitelerindendir. Peki çeviri haber nedir? Türkiye’nin beş dil destekli haber sitesi Timeturk’ün faydaları nelerdir?

Çeviri haber nedir?

Kitle iletişimi, bilginin geniş kitlelere yayılmasını ifade eder. Bu noktada kitle iletişim, dil vasıtasıyla gerçekleştirilir. Dil, dünyanın her yerinde konuşulan ve yüzlerce farklı şekilde oluşturulabilen birincil iletişim aracıdır. Bu noktada birçok medya kuruluşu kullanılan dil yoluyla haberlerini geniş okuyucu kitlelerine ulaştırmaktadır. Bu bağlamda Timeturk haber sitesi de bünyesinde barındırdığı binlerce farklı haberleri okuyucularına ulaştırmaktadır. Timeturk’ün sunmuş olduğu bir diğer etkin hizmet ise 5 dil destekli olmasıdır. Bu sayede Türkiye’de ve Dünya’da gerçekleşen olaylar beş farklı dilde erişime açılmaktadır. Çeviri haber olarak da nitelendirilebilecek bu sistem, farklı dillerde haberlerin hazırlanarak veyahut mevcut haberlerin farklı dillere çevrilerek oluşturulması şeklinde gerçekleşir.

Türkiye’nin beş dil destekli haber sitesi Timeturk’ün faydaları nelerdir?

Türkiye’nin beş dil destekli haber sitesi Timeturk, sahip olduğu bu özellik sayesinde okurlarına beş farklı dilde hazırlanmış ve çevrilmiş haberleri ulaştırmaktadır. Bu tarz çeviri haberlerin okuyuculara ulaştırılmasının birçok faydası vardır. Bu faydalar şöyle sıralanabilir;

1. Daha Geniş Bir Kitleye Ulaşmak

İçeriğin çevrildiği her yeni dil için, tamamen yeni bir hedef kitlenin erişimine sunulur. Her ne kadar çeviri dilinde İngilizce ön plana çıksa da, araştırmalar Dünya nüfusunun %75'inin hiç İngilizce bilmediğini göstermektedir. Bu sebeple İngilizce dışında diğer dillerde de yapılan haberler önem arz etmektedir. Bu noktada Timeturk’ün beş farklı dilde sunmuş olduğu çeviri haberler ile verilen mesaj farklı kitlelere ulaşmaktadır.
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2. İletişimi Geliştirmek

Bir haberin insanlar nezdinde derin yankı uyandırması için bu haberin insanların konuştuğu dilde olması gerekmektedir. Bu sebeple çeviri haberler oldukça önem arz etmektedir. Farklı dillerde doğru ve yankı uyandıracak bilgiler sağlamak, dünyanın her yerinden insanlarla bağlantı kurulmasına yardımcı olur. Timeturk tarafından sunulan 5 dil destekli haber sitesi ile farklı dilleri konuşan kişiler ortak haberlere kendi dillerinde ulaşabilmektedir.

3. Yanlış Bilginin Önüne Geçmek

İnternet ve özellikle sosyal medya çağında bilgi hızla yayılmaktadır. Bilginin hızlı yayılması doğal olarak yanlış bilginin de hızlıca yayılmasına sebebiyet vermektedir. Çeviri haberler vasıtasıyla yapılacak olan yalan haberlerin önüne geçilebilecektir. Bilginin farklı dillere çevrilme süreci teyit süreci ile paralel ilerleyeceği için, yalan haberler yayılmayacaktır. Özellikle ana dili olmayan insanların farklı dillerden haber okurken yanlış anlama ve bu yanlış bilgiyi aktarması sonucunda oluşan bu süreç, haberlerin farklı dillere çevrilmesi ile engelenecektir. Böylelikle insanlar doğru bilgiye kendi dillerinde erişeceklerdir. Timeturk’ün farklı dillerde sunmuş olduğu çeviri haberler vasıtasıyla, yanlış bilgi aktarımı söz konusu olmamaktadır.

4.Farklı Milletlerden İnsanların Arasındaki İlişkiyi Arttırmak

Çeviri haberler vasıtasıyla tüm dünyayı ilgilendiren ortak mevzuların farklı dillerde doğru bir şekilde anlaşılması için çeviri haberler oldukça önem arz etmektedir. Dünyanın bir ucunda olan olayın başka bir bölgesinde duyulabilmesi için, mevcut haberlerin çevrilmesi bu süreci hızlandırır. Timeturk’ün beş dil destekli haber sitesi de Türkiye ve Dünya’da olan olayları farklı kesimlere ulaştırarak bu kesimler arasında bir etkileşim oluşturmaktadır.

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