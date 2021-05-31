Türkiye'nin beklediği toplantı başladı! Açıklama bekleniyor

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı saat 16:00'da başladı. Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir hükümet yetkilisi kalkacak yasakları duyurdu. İsmini açıklamayan yetkili, "Öncelikle uzun zamandır beklenen kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun da tavsiyesi bu yönde" dedi.

Bilim Kurulu kafe ve restoranlar için ne dedi?

Bilim Kurulu'nun kafe ve restoranların açık bölümlerinin tam kapasite ile açılması ve kapalı mekanların ise yüzde 50 kapasite ile açılışına izin verilmesi bekleniyor. Kapalı alanların tam kapasite kullanımına ise temmuz ayından itibaren izin verileceği ifade ediliyor.

Yüz yüze eğitim için iki farklı görüş

"Okulların açılmasıyla ilgili iki farklı görüş var" diyen aynı üst düzey yetkili şöyle devam etti: "İlki açılması ve 2 Temmuz’da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek.”

Sokağa çıkma yasakları gevşetiliyor

Yetkili, hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günlerinin devam edebileceğini vurguladı. Hafta içi akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00’e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak.

Düğünler serbest oluyor

Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.

Spor salonları, halı sahalar ve kahvehaneler açılıyor

Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkıyor

Reuters'a konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, "Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.