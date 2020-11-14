Türkiye'nin balık yağı ve unu ihracatı yüzde 57 arttı

Türkiye'nin 10 aylık balık yağı ve unu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 45 milyon 360 bin 603 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği'nin (DKİB) verilerinin derlenmesiyle, bu yıl Ocak-Ekim döneminde Türkiye'den 32 ülkeye 26 bin 109 ton balık yağı ve unu karşılığında 45 milyon 360 bin 603 dolar temin edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ülkeden 18 bin 200 ton balık yağı ve un ihracatından 28 milyon 866 bin 620 dolar kazanç elde edildi. Böylelikle Türkiye'den geçen yılın aynı dönemine göre balık yağı ve un ihracatı yüzde 43, değer olarak da yüzde 57 arttı.

Peru'ya balık yağı ve un ihracatı yüzde 807 arttı

Yılın Ocak-Ekim döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler Peru, Fransa ve Norveç oldu.

Peru'ya yılın 10 ayında 5.707 ton balık yağı ve unu ihraç edilerek 11 milyon 112 bin 65 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde Peru'ya 614 ton balık yağı ve un ihracatından 1 milyon 224 bin 923 dolar gelir elde edildi. Böylece Peru'ya yapılan balık yağı ve unu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 829, değer olarak yüzde 807 arttı.

Peru'yu 8 milyon 39 bin 154 dolar payla Fransa ve 7 milyon 42 bin 649 dolar payla Norveç takip etti.

Türkiye geçen yılın aynı döneminden ihracat yaparken, bu dönemde Tayvan, Endonezya, Almanya, Rusya, Sırbistan, Umman, Hollanda ve Kırgızistan balık yağı ve unu ihraç etti.

"Balık yağı ve un ihracatının çok daha fazla katma değer sağlayacağına inanıyoruz."

DKİB Yönetim Kurulu üyesi ve Su Ürünleri Sektörü Komite Başkanı İsmail Koby, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Su ürünleri yetiştiriciliği ürünleri arasında yer alan balık yağı ve un ihracatının her geçen yıl artış gösterdiğini vurgulayan Kobya, söz konusu ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 arttığını belirtti.

İhracat potansiyelinin yanı sıra ülke çeşitliliğinin de arttığının altını çizen Kobya, gelecekte balık yağı ve un ihracatının ülkeye çok daha fazla katma değer sağlayacağına inandıklarını belirtti.