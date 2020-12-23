Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özoral, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini ayrıntılı biçimde inceledi.

"Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafına oy veren Özoral, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" fotoğraflarını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesinden yana oy kullanan Özoral, fotoğrafların hayatın içinden farklı renkleri yansıttığını söyledi.

Özoral, fotoğrafların çoğunda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damgasının hissedildiğini belirterek tercih yapmakta zorlandığını fakat bazı karelerin gönlünü daha çok okşadığını kaydetti.

Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" isimli fotoğrafının Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine yaptığı saldırılarda yaşanan can kayıplarını ve trajediyi ortaya koyduğunu ifade eden Özoral, tüm foto muhabirlerini tebrik etti.