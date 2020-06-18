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Dünya

Türkiye'nin ardından Avrupa ülkesi de Libya'da! Uçakla bölgeye geldiler

Türkiye'nin ardından İtalya'nın da bomba ekipleri Libya'ya geldi. İtalyanlar, bölgede Hafter güçlerinin tuzakladığı bombaları etkisiz hale getirmek için işbirliği yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:26:00 - 2020-06-18 15:48:56
Türkiye'nin ardından Avrupa ülkesi de Libya'da! Uçakla bölgeye geldiler

İtalya'nın bomba imha ekipleri, Hafter güçlerinin çekildiği bölgelerdeki bombalı tuzakları etkisiz hale getirmek için Libya'ya gönderildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İtalyan güçleri dün İtalya'dan uçakla Libya'ya gönderildi.

İtalyan bomba imha ekipleri, Halife Hafter güçlerinden ele geçirilen bölgelerde tuzaklanmış bombalar ve diğer el yapımı düzeneklere karşı arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus paralı asker şirketi Wagner mensupları geçtiğimiz dönemde Trablus güneyindeki bölgelerden geri çekilmişti. Geride kalan patlayıcıların büyük kısmının, Wagner mensubu Rus paralı askerlerce tuzaklandığı ifade ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bomba imha ekipleri de kısa bir süre önce Libya'da Halife Hafter güçlerinden ele geçirilen bölgelerde bomba imha ve tuzak temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak: Mepa News

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