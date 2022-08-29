Türkiye'nin "amiral gemisi" için geri sayım başladı! Böyle görüntülendi

Türkiye’de bulunan tersaneler uzun bir süredir sivil alanda dünya standartlarında üretim yapabiliyor. Askeri alanda bu kaliteyi yakalaması, hatta öncül ülkeler arasına girmesi şüphesiz ki 90’lı yıllarda fikri temelleri atılan ve 2004 itibariyle de somuta dökülmeye başlanan MİLGEM projesiyle birlikte oldu.

Bu alanda gelinen son nokta ise şu anda deniz kabul testleri yapılan TCG Anadolu gemisi.

TCG Anadolu, son test sürecinde görüntülendi

Yapımına ilk olarak 2014 yılında başlanan TCG Anadolu’nun (L-400) inşası Sedef Tersanesi tarafından tamamlandı ve suya indirildi. Yapılan testlerin ardından elektronik sistemlerin montajına başlandı. Bu yıl sonuna kadar da hizmete girmesi planlanıyor.

Fakat sanıldığının aksine TCG Anadolu aslında bir uçak gemisi değil. Bazı uçakların belli koşullarda iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayan kısa ve eğimli bir pisti bulunan amfibi hücum sınıfında yer alıyor. Yani birincil amacı savaş veya operasyon sırasında bir bölgeye Kara Kuvvetleri birliklerin, zırhlı araçların ve tanklar çıkartma yapmasını sağlamaktır.

Tabii savaş ve operasyonlar sırasında üzerinden kalkış yapabilen İHA, SİHA, helikopter ve jet uçaklarıyla destekte bulunur. Fakat Türkiye geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından F-35 projesinden çıkarıldığı için üzerine 50 ila 110 adet arası Bayraktar TB3 SİHA konuşlandırılmasına karar verildi.

Bununla birlikte, göreve göre üzerinde konuşlandırılan SİHA sayısının 10’a kadar düşürülebileceği ve yerine T-129 Atak ve Seahawk gibi helikopterlerin veya farklı hava araçlarının yerleştirilebileceğini belirtelim.

TUSAŞ ve Baykar tarafından yapılan açıklamalarda ise Hürjet’in ve MİUS’un bu gemiden kalkış yapabilen versiyonlarının da geliştirildiği söylendi. Yani hem insanlı hem de insansız jet motorlu uçaklar gecikmeli de olsa kullanılabilecek. Ancak F-35 kadar gibi görev yapabileceklerine dair bazı soru işaretleri mevcut.

Öte yandan geminin envantere alınması için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Yani 2022 sonuna kadar planlanan teslim töreni bir aksama olmadan gerçekleştirilecek. Zaten yukarıda paylaşılan tweette de görebileceğiniz gibi dışarıdan bakıldığında geminin göreve hazır durduğunu söyleyebiliriz.

Teknik özellikleri:

- Gemi boyu ve genişliği: 232×32 m

- Azami yükseklik: 58 m

- Maksimum sürat: 21 knots – 39 km/s

- Hareket siası: 9 bin mil

- Ağır yük garajı: 1410 m²

- Hafif yük garajı: 1880 m²

- Gemi havuzu: 1165 m²

- Hangar: 900 m²

- Uçuş güvertesi: 5 bin 440 m²

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