Türkiye’nin akıllı mühimmatları hidrojen enerjisiyle fırlatılacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde STM ile Gürbağ Savunma Teknolojinin iş birliğiyle su üstü ve su altı platformlara yönelik başlayan hidrojen enerji kaynaklı çözümlere bir yenisi eklendi. Hidrojen enerjisi, hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesiyle oluşuyor. Kolaylıkla ısı, elektrik ve mekanik enerjiye dönüşebilen hidrojen, yüksek alev hızı, tutuşma yeteneği ve düşük ateşleme enerjisi gerektirmesi gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Hidrojen “geleceğin enerjisi” olarak görülüyor. Hidrojen teknolojisi birçok alanda fark oluştururken ürünleşmenin de teknoloji ve maliyet açısından zor olduğu bir alan olarak değerlendiriliyor. Gürbağ Savunma Teknolojileri, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Akıllı Savunma Sistemi Hydro-GIDS ‘i ilk kez sergiledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de incelediği Hydro-GIDS, bir römork üzerine yapılandırılan radar, elektrooptik, hidrojen itkili lançer ve haberleşme sistemlerinden oluşuyor. Geliştirilen özgün yazılım sayesinde asimetrik hedeflerin otomatik olarak tespitini, teşhisini ve takibini yapabilen sistem, bünyesinde bulunduğu lançer aracılığıyla sabit kanatlı dolanan mühimmat ve benzeri hassas güdümlü mühimmatları ateşleyebiliyor.