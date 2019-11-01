Türkiye’nin Akdeniz’deki haklı hamleleri Yunanlıları korkuttu! ‘Hedef Yunanistan olacak’

Yunan devlet televizyonu ERT’de yayınlanan Sabah programına katılan Yeni Demokrasi Partisi milletvekili ve uluslararası ilişkiler profesörü Angelos Srigos, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetleri için alarm verdi.

"Türkiye’nin hedefi Yunanistan olacak"

Srigos, katıldığı programda şunları söyledi:

“Türkiye Suriye’deki cepheyi kendince başarılı bir şekilde kapattı. Emin olun bundan sonra Türkiye’nin hedefi Doğu Akdeniz’de Yunanistan olacaktır. Çünkü Türkler uzun soluklu bir politikayla bölgede egemen güç olmaya çalışıyorlar.

Bu kapsamda kendilerince terörist olarak nitelenen unsurları Kuzey Suriye’den kovdular, şimdi de özellikle Rodos, Meis, Kıbrıs arasında kalan bölgeye odaklanacaklar ve bunu söylerken çok uzak bir gelecekten bahsetmiyorum.

Muhtemelen önümüzdeki haftalarda Türkler bu konuda tonlarını yükseltecek ve yılbaşından itibaren durumu daha da ciddi bir hale getirecekler. Çünkü Türkler bölgede kendilerinin tek güç olmasını istiyorlar.

Bizim Yunanistan olarak bu konuda yapabileceğimiz Avrupa Birliği’nin desteğini sağlamaktır ve son dönemde bu konuda önemli başarılar elde ettik. Örneğin Türklerin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) yasadışı faaliyetlerini ilk kez Avrupa Birliği güçlü bir şekilde kınadı ve yaptırımlar gündeme geldi. Bu yaptırımların önümüzdeki dönemde daha sert bir şekilde gündeme gelmesi ve uygulanması için Yunan hükümeti olarak güçlü bir şekilde Avrupa’da çalışıyoruz.”