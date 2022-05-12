Türkiye'nin Afrika açılımı meyvelerini veriyor
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala’nın ülkemizi ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
YENİ AKİT / ANKARA
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı’nın Resmi Twitter hesabından da paylaşım yapılan yazılı açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesinin yanısıra, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verildi.