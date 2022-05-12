  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'nin Afrika açılımı meyvelerini veriyor
Siyaset

Türkiye'nin Afrika açılımı meyvelerini veriyor

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala’nın ülkemizi ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 21:03:00 - 2022-05-12 21:03:36
Türkiye'nin Afrika açılımı meyvelerini veriyor

YENİ AKİT / ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı’nın Resmi Twitter hesabından da paylaşım yapılan yazılı açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesinin yanısıra, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay