Türkiye'nin ABD'den F-16 uçaklarının en üst versiyonunu talep ettiği ortaya çıktı!

Türkiye ile ABD arasında F-16 uçağı alımı ve modernizasyonuyla ilgili bir süredir devam eden teknik düzeydeki görüşmelerin dördüncüsü ABD'de başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet ABD'ye gitti.

Gelen bilgilere göre, ABD'ye giden heyet ilgili birimlerden personellerin bulunduğu yaklaşık 10 kişiden oluşuyor ve cuma gününe kadar görüşmeler yapacak. Ardından teknik çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Teknik çalışma tamamlandıktan sonra ABD heyeti tarafından Türkiye'nin talebine ilişkin detaylıca bir rapor hazırlanacak ve bu rapor kongreye sunulacak.

EN ÜST VERSİYON

Türkiye, F-16 savaş uçaklarının en üst versiyonu olan Viper model uçak almak istiyor. Ayrıca elindeki uçakları da ABD'den modernizasyon kiti alarak en üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Türkiye'nin bu talepleri heyetler arasında müzakere edilecek. ABD heyeti süreçle ilgili tüm ayrıntıların bulunduğu bir rapor hazırlayacak ve bu rapor kongreye sunulacak.

VIPER MODELİ

Türkiye, F-16 savaş uçaklarının en üst versiyonu olan Viper model uçak almak istiyor ve elindeki uçakları da ABD'den modernizasyon kiti alarak yine bu en üst seviyeye çıkarmak istiyor. İşte teknik çalışma kapsamında Türkiye'nin bu talepleri heyetler arasında müzakere edilecek. Örneğin; yedek parçaların durumu ne olacak? Uçaklarda hangi özellikler, hangi sistemler bulunacak? Türkiye bu uçaklarda hangi milli sistemlerini kullanacak?