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Gündem Türkiye'nin ABD'den F-16 uçaklarının en üst versiyonunu talep ettiği ortaya çıktı!
Gündem

Türkiye'nin ABD'den F-16 uçaklarının en üst versiyonunu talep ettiği ortaya çıktı!

Türkiye ile ABD arasında F-16 uçağı alımı ve modernizasyonuyla ilgili bir süredir devam eden teknik düzeydeki görüşmelerin dördüncüsü ABD'de başladı. Türkiye ile ABD arasında F-16 alımına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Türkiye, ABD'den F-16 uçaklarının en üst modeli olan 'Viper' ile modernizasyon kiti talep etti. F-16'lar için ABD'de kritik toplantı! Türkiye'den Viper talebi!

Yeniakit Publisher
2022-08-18 08:57:00 - 2022-08-18 09:06:51
Türkiye'nin ABD'den F-16 uçaklarının en üst versiyonunu talep ettiği ortaya çıktı!

Türkiye ile ABD arasında F-16 uçağı alımı ve modernizasyonuyla ilgili bir süredir devam eden teknik düzeydeki görüşmelerin dördüncüsü ABD'de başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet ABD'ye gitti.

Gelen bilgilere göre, ABD'ye giden heyet ilgili birimlerden personellerin bulunduğu yaklaşık 10 kişiden oluşuyor ve cuma gününe kadar görüşmeler yapacak. Ardından teknik çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Teknik çalışma tamamlandıktan sonra ABD heyeti tarafından Türkiye'nin talebine ilişkin detaylıca bir rapor hazırlanacak ve bu rapor kongreye sunulacak.

EN ÜST VERSİYON

Türkiye, F-16 savaş uçaklarının en üst versiyonu olan Viper model uçak almak istiyor. Ayrıca elindeki uçakları da ABD'den modernizasyon kiti alarak en üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Türkiye'nin bu talepleri heyetler arasında müzakere edilecek. ABD heyeti süreçle ilgili tüm ayrıntıların bulunduğu bir rapor hazırlayacak ve bu rapor kongreye sunulacak.

VIPER MODELİ

Türkiye, F-16 savaş uçaklarının en üst versiyonu olan Viper model uçak almak istiyor ve elindeki uçakları da ABD'den modernizasyon kiti alarak yine bu en üst seviyeye çıkarmak istiyor. İşte teknik çalışma kapsamında Türkiye'nin bu talepleri heyetler arasında müzakere edilecek. Örneğin; yedek parçaların durumu ne olacak? Uçaklarda hangi özellikler, hangi sistemler bulunacak? Türkiye bu uçaklarda hangi milli sistemlerini kullanacak?

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Yorumlar

can

yunanistan F35 alacak bizimkiler eskimislerin pesinde aferin. sinek gibi avlanirlar artik. ne kadar ferasetli bir is oraya buraya milletin parasini yine gömecekler. F35 lerden ümitleri mi kesilmis?

İsmail

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