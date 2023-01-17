  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altında her tahmini tutan Mert Başaran resmen ilan etti: Cenaze artık kalktı! Gram altın o rakamı görecek

İşte kafalarda kalan soru! Babacan'ın Davos ziyaretinde esrarengiz detay

Onu alkışlayan binlerce CHP'linin ağzı açık kaldı! AK Parti'ye geçti

Renault ve Tofaş ‘elektrikli’ üretmezse risk alır! OSD Başkanı Eroldu uyardı: Kimsenin yapmadığı yapılmalı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Prag’da! Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu ve Babacan'a çok sert tepki.

Devlet Bahçeli’den Ali Babacan’a sert çıkış! Bunlar bu vatanın evladı olamaz

Böyle hainlik görülmedi! 18 ilde operasyon 380 kişi hakkında gözaltı kararı... Aralarında doktorlar da var

ABD F-16 vermezse Türkiye bakın ne yapacak! Eski asker açıkladı... Yunanistan'ı şok edecek hamle

Devlet Bahçeli’den seçim çağrısı! Muhalefete böyle seslendi

Tahıl koridorundan sonra insanlık koridoru kuruyoruz
Ekonomi Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi
Ekonomi

Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

Türkiye'nin 3'üncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olarak kullanılacak ve Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 14:04:00 -
Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

AA muhabirinin, uluslararası denizcilik verilerinden derlediği bilgiye göre, Hindistan bayraklı Vasant gemisi 2 Aralık 2022'de Singapur'dan yola çıktı.

Türkiye'ye deniz yoluyla getirilecek sıvılaştırılmış doğal gazın iletim sistemine gazlaştırılarak verilmesini sağlayacak ve BOTAŞ'ın Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

Süveyş Kanalı'ndan dün geçen geminin bugün Akdeniz'de Mısır açıklarında yolculuğuna devam ederek son olarak Saros'a ulaşması bekleniyor.

Toplam 180 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip geminin günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi bulunuyor. Vasant gemisinin uzunluğu 294 metre, genişliği 48 metre ve yüksekliği 63 metre seviyesinde bulunuyor.

Doğal gaz ticaret merkezi olma hedefiyle altyapı çalışmalarına hız veren Türkiye, 3'üncü FSRU terminalini Saros Körfezi'nde devreye almak için gün sayıyor.

Saros'un devreye alınmasıyla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 150 milyon metreküp seviyesini geçeceği hesaplanıyor.

Diğer FSRU projeleri

Türkiye'de ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve İzmir'de Etki Liman İşletmeleri tarafından işletilen terminalin açılışı Mart 2017'de yapıldı. Tesisin şebekeye günlük 28 milyon metreküp gaz verme kapasitesi bulunuyor.

Hatay Dörtyol'daki FSRU terminali ise 2018'den bu yana hizmet veriyor. Terminalde kullanılan ve Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olan Ertuğrul Gazi, 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi ile çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23