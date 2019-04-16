Türkiye’nin 3’te 1‘inin sindirim sistemi hastalığı var

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, “Türkiye’nin neredeyse 100 kişiden 70’inin en az bir tane sindirim sistemi yakınması var. Türkiye’nin 3’te 1’inin de sindirim sistemi hastalığı var. Bu çok ciddi bir rakam” dedi.

İlkadım Belediyesi’nin katkılarıyla Türk Gastroenteroloji Derneği’nce toplumsal farkındalık projeleri kapsamında "Farkında ol geç kalma" sloganı ile sindirim sistemi hastalıkları bilgilendirme programı gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Gazi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, bu tür programlara İlkadım Belediyesi olarak destek vereceklerini söyledi. Bu tür programlara ihtiyaçları olduğunu ifade eden Mırık, “Bu programlar sağlığımızı ve aynı zamanda da sosyal birlikteliğimizi sağlayan programlar. İnşallah program sonunda buradan bir şeyler öğrenmiş olarak döneriz” dedi.

“Türkiye’de her 11 kişiden 1’i kabız”

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor ise katılımcılara mesleklerini anlattı. Kendi alanlarındaki hastalıklar hakkında sayısal bilgi veren Bor, “Türkiye’de her 11 kişiden 1’inin kabız olduğunuzu biliyoruz. Şişkinlikleri de eklersek ciddi bir konu. Sindirim sisteminin tamamı, pankreas, safra kesesi, safra yolları ve karaciğer bizden sorulur. Çok geniş bir iş yaparız. Türkiye’nin neredeyse 100 kişiden 70’inin en az bir tanesinin sindirim sistemi yakınması var. Türkiye’nin 3’te 1’inin de sindirim sistemi hastalığı var. Bu çok ciddi bir rakam” diye konuştu.

“Sayımız çok az”

Türkiye’de gastroenterolog sayısının 906 olduğu bilgisini veren Bor, “Bu rakam Bosna Hersek’ten sonraki ne kötü rakamdır. Avrupa ortalaması yüz bin de 4 iken Türkiye ortalaması 100 binde 1’dir. Bin 500 gastroenteroloji açığı vardır. Bunları bilmekte yarar var. Bu bilincin artmasını istiyoruz. Sayımız çok az. Samsun’da ise sadece 14 gastroenterolog var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Mırık’a hediye takdim edildi. Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Beytullah Yıldırım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Bektaş ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Orhan Sezgin katılımcılara sunum gerçekleştirdi.