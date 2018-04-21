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Türkiye'nin 3 ilinden petrol fışkıracak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır için petrol arama ruhsatı verdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:55
Türkiye'nin 3 ilinden petrol fışkıracak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman ve Gaziantep sınırları içinde yer alan 61 bin 268 hektarlık ve Diyarbakır sınırı içinde yer alan 30 bin 613 hektarlık 2 saha için şirkete 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alçık köyünde N.V. Turkse Perenco Şti'nin işlettiği petrol sahası etrafındaki bazı parsellerin anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmaması sebebiyle kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:55
  1. Gaziantep
  2. Diyarbakır
  3. Adıyaman
  4. petrol arama ruhsatı

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