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Yerel Türkiye'nin 1, dünyanın 3.'sü! Sona gelindi
Yerel

Türkiye'nin 1, dünyanın 3.'sü! Sona gelindi

Artvin'de yapılan ve bittiğinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatında yüzde 96’lık kısmı tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:14:00 -
Türkiye'nin 1, dünyanın 3.'sü! Sona gelindi

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96’lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.

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