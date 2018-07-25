Türkiye'den yüzlerce genci İsrail'e götürecekler!

Yahudi Ulus Yasası ile dünya kamuoyunun tepkisini çeken İsrail, şimdi de düzenleyeceği ‘Kibbutz Gönüllüleri Programı’ ile Siyonist düşüncelerini gençlere zerk etmeyi amaçlıyor. 100 yıldan uzun bir süredir devam eden programa Türkiye’nin ilk kez dahil edilmesi dikkat çekti. Program ile Türk gençlerin İsrail çiftliklerinde çalıştırılması planlanırken, İsrail’e gidecek gençlerin, Siyonist evlerinde kalacağı belirtildi.

İsrail, ülkemizde çalışmalarını el altında yürütmeye devam ediyor. ‘Yahudi Ulus Yasası’ ile tartışmaların odağında bulunan Siyonist İsrail, çıkarılan yasanın ardındın ilk iş olarak Türkiye’deki gençlere kanca attı. İsrail Büyükelçiliği’nin kapalı olmasına rağmen çalışmalarına devam ederek, program tertiplemesi de dikkat çekti. Yüz yıllık Siyonist ‘Kibbutz Gönüllü Programı’ ile Türkiye’deki yüzlerce genci İsrail’e götürerek, Siyonizm öğretisini aşılamayı hedefliyor. Siyonist program ile Türkiye ve İsrail arasında gençler üzerinden bir ‘gönül köprüsü’ kurmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE İLK KEZ PROGRAMA DAHİL EDİLDİ

İsrail, şimdi de gençler üzerinden tüm dünyaya Siyonist zehrini zerk etmeyi amaçlıyor. Kibbutz Gönüllü Programı ile 135 ülkeden yüzlerce öğrenciyi İsrail’e götürmeyi planlayan İsrail, programa ilk kez Türkiye’yi de dahil etti. Türkiye’den yüzlerce genci program amacıyla İsrail’e götürmeyi planlıyor. Program ile İsrail’e giden gençlerin tarım ve turizm noktasında çalışmalarda bulunacağı kaydedilirken, gençlerin İsrail’de Siyonist aile evlerinde kalacağının belirtilmesi dikkat çekti. Bu yöntemle Türkiye ve İsrail arasında gençler üzerinden bir gönül bağı kurmayı hedefleyen İsrail, gençlere Siyonizm’i benimsetmeyi hedefliyor.

İSRAİL TARIMINI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Kibbutz Gönüllü Programı’nın internet sayfasında yer alan açıklamada, ilk Kibbutzim’in Siyonist öncüler tarafından başlatıldığına dikkat çekti. İsrail bünyesinde çalışmalarını yürüten Kibbutzim’in, İsrail’in tarımsal üretiminin yüzde 30’undan sorumlu olduğu belirtildi. Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre, programa katılacak gençlerin Kibbutzim’e bağlı dev çiftliklerde çalışacağı ve İsrail’in tarım noktasında gelişmesine hazırlayacağı rapor ve çalışmalarla katkı sağlayacağına dikkat çekti.

İSRAİL ELÇİLİĞİ EL ALTINDAN ÇALIŞIYOR

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Türkiye, İsrail büyükelçisinin ülkesine gitmesini tavsiye etmişti. İsrail elçiliğinin yasal olarak herhangi bir çalışma içinde olmaması gerekirken, elçiliğin el altından Kibbutz Gönüllü Programı’nı yürütmesi dikkat çekti. Öte yandan elçilik, hazırladığı program afişlerinde müzik, dans, spor ve tatil gibi gençlerin dikkatini çeken argümanları kullanıyor.

AMAÇ TERÖR DEVLETİ İLE "GÖNÜL BAĞI KURMAK"

Kibbutz Gönüllü Programı’nın hedefleri de dikkat çekti. Programın hedefinin gençlerle İsrail arasında gönül bağı kurmak olduğu ifade edildi. Diğer hedefleri ise şu şekilde: “İsrail’e kuruluşlar için gerekli bilgileri sağlamak, kuruluşların bilgi paylaşmalarına ve birbirlerinden öğrenmelerine izin vermek, İsrail’deki tüm gönüllü faaliyetler hakkında bilgi vermek.”

PROGRAMIN AMACI

Kibbutz kelime anlamı bakımından ‘toplamak’ anlamına gelirken, Kibbutz’un internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘toplanma’nın şu anlama geldiğine dikkat çekildi: “Sosyal sorumluluk, toplumsal ve kooperatif yaşam ve Yahudi kültürü ve geleneği değerlerine derinlemesine kökten benzersiz bir İsrailli yerleşim türüdür.”