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Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Bu asimilasyona son verin

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın 8 azınlık okulunu kapatmasına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy sert tepki gösterdi. Aksoy, “"Yunanistan'ın bu uygulaması Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:15:00 - 2020-08-12 11:16:09
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Bu asimilasyona son verin

Hami Aksoy açıklamasında, Yunanistan’a okulların kapatılması ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Lozan Barış Antlaşması’nın hükümlerine karşı çıkan Yunanistan’ı bu politikasından vazgeçmeye davet etti.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatma politikası hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların faaliyetini ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle azınlığa danışmadan sistematik olarak "geçici durdurma" yoluyla kapattığını belirten Aksoy, bunun son örneğini azınlığın 8 ilkokulunun daha kapatılmasının teşkil ettiğini belirtti.

Aksoy, bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk azınlık ilkokullarının sayısının 115'e indiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği (AB) de bir üye ülkede insan haklarının sistemli biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır. Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz."

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