Türkiye'den Yunanistan'a çok net mesaj: Hakkımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ilişkin konuşan Kalın, bunun milli bir mesele olduğunu ve herkesin sevinmesi gerektiğini belirterek "CHP’nin ve İYİ Parti’nin de bu konudaki açıklamaları memnuniyet verici. Böyle olmalı zaten, bu milli bir mesele" dedi.

Sondaj çalışmalarının uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu aktaran Kalın, "Bazen arama tarama faaliyetleri yıllarca sürüyor ama hiçbir şey bulamayabiliyorsunuz. Ama işte böyle bulduğunuz zaman da bütün o süreci taçlandıracak bir sonuca da dönüşebiliyor. Bir güzel anı paylaşmak isterim. Fatih gemisi Boğaz’dan geçip Karadeniz’e giderken Cumhurbaşkanımız Huber’den selam etmişti. Daha sonra geminin yakınına giderek ‘Yolun açık olsun, uğurlar olsun’ demişti. O uğurlu dua kabul oldu. Gemi gittikten 3 ay sonra bu güzel haberi aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji sahasında yeni bir aktör haline geldiğini kaydeden Kalın, "Türkiye bugüne kadar enerjide transit ülkeyken artık enerji üreten aktör ülke haline gelecek. Teknik arkadaşlar bunun devamının geleceğini söylediler. Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir. Bir diğer önemli konu da Türkiye’nin kendi coğrafyasına bakışında çok önemli bir değişim yaşandı. Bizim coğrafyamız, stratejik avantaja nasıl dönüştürülebilir diye baktı Cumhurbaşkanımız. Bunun güzel neticelerinden bir tanesini burada görmüş olduk. Tartışmasız kendi kıta sahanlığımızda çıkmış bir rezerv. Birkaç yıl içinde sorunsuz bir şekilde operasyonel hale gelecek. Türkiye ekonomisine, enerjisine muazzam bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

Yunanistan süreci baltaladı

Türkiye'nin Yunanistan veya bir başka ülkeden gelen tehdit ve yaptırım gibi açıklamalara asla prim vermeyeceğini söyleyen Kalın, "Biz aslında iyi bir noktaya da getirmiştik bu işi. Türkiye ve Yunanistan karşılıklı olarak müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili açıklamaları yapacakken bir gün önce Yunanistan, Mısır’la anlaşma yaptığını açıkladı ve bütün bu süreci baltalamış oldu. Orada ciddi bir güven krizi ortaya çıktı. Müzakerelerin bu noktaya gelmesinde Cumhurbaşkanımızın oynadığı yapıcı rol kritik bir öneme sahip. Almanya’nın kolaylaştırıcı rolü de son derece önemliydi. Yunanistan’ın bu tavrıyla şu anda yeni bir sürece girmiş olduk. Çünkü Yunanistan ile Mısır anlaşması orada duruyor. Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmemiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin müzakerelere açık olduğunu ancak meşru haklarından asla taviz vermeyeceğini belirten Kalın, "Biz hem Doğu Akdeniz’de hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Orada herhangi bir geri adım söz konusu değil." dedi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığını dile getiren Kalın, "Bu yanlış bir strateji. AB üyeliğini arkasına alarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meseleleri çözmeye çalışmak baştan zaten başarısız olmaya mahkum yaklaşım tarzıdır." diye konuştu.

Yunanistan'ın akılalmaz taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Kalın şunları söyledi:

"Biz ikili meseleleri kendi aramızda çözebiliriz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleler sadece Doğu Akdeniz ve Ege’den ibaret değil. Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığın hakları, müftülerin seçim yoluyla işbaşına gelmesi gibi birçok konu var. Yunan hükümetleri maalesef bugüne kadar tatmin edici, temel hak ve hürriyetleri esas alan adımlar atmadı. Kariye Camisi’nin tekrar camiye çevrilmesiyle ilgili tekrar Yunan Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamaları gördük. Bunlar sürece katkı vermiyor. Türkiye ile Yunanistan, bu konuları karşılıklı oturup müzakere edebilir."

Yunanistan ile müzakereye her zaman açık olduklarını belirten Kalın, "Bizim kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz." dedi.

Ege ve Akdeniz'in barış denizi olmasını istediklerini vurgulayan Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman Yunanistan’ın adalarla ilgili Doğu Akdeniz’de maksimalist taleplerini tekrar ısrarla gündeme getirdiğini görüyoruz. Bunlardan vazgeçmeleri gerekir ki hem siyasi iklim hem de şartlar bu görüşmelerin başlaması için müsait hale gelsin. Sevilla haritası diye bir harita dolandırıyorlar. Biz bu haritayı baştan reddediyoruz. Bu haritanın hiçbir bağlayıcılığı, hukuki bir statüsü, gerçekliği yok. Tamamen Yunan tarafının tezlerini dikkate alan bir taksimatı esas alıyor.

Biz Ege ve Akdeniz’in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Oradan çıkan kaynakların herkesin istifadesine sunulmasını istiyoruz. Bunu derken de biz hak ve menfaatlerimizden hiçbir zaman geri adım atmayacağımızı açıkça ifade ediyoruz."