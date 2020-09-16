Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım ve onarım yapılması amacıyla Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis gemisinin çalışmaların ardından izleyeceği yeni rota belli oldu.

Türkiye’nin kıta sahanlığında yürüttüğü faaliyetler müzakereye konusu değilken Oruç Reis’in bakıma girmek için sondaj faaliyetlerine ara vermesi Yunanistan ve Avrupa’da Türkiye’den geri adım olarak algılandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun böyle olmadığını belirterek Oruç Reis bakım ve onarım amacıyla Antalya’ya getirildiğini ifade etti.

Hafta sonu Antalya Limanı’na demirleyen sismik araştırma gemisinin bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden sondaj faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.

Meis’in güneyine gidecek

Oruç Reis gemisi 9 Ağustos tarihinden itibaren yayınlanan 2 NAVTEX ile birlikte Türkiye’nin kıta sahanlığının güneyinden kuzeyine doğru bir rota belirlemiş ve çalışmalarını bu alanlarda gerçekleştirmişti.

Bakım ve onarımının ardından Oruç Reis’in yeni çalışma alanının Meis adasının güneyi olacağı bildirildi.

Bu kapsamda çalışmalar yeni bir NAVTEX’e gerek olmaksızın Meis ve Rodos adasının karsularının bitiminden başlatılacak. Böylece bölgedeki sismik araştırma faaliyetinin ilk aşaması gerçekleştirilmiş olacak.

Bölgedeki çalışmaların 2 ay daha devam edeceği belirtildi.