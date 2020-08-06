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Gündem

Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:53:00 - 2020-08-06 19:10:52
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki

Dışişleri'nden yapılan açıklamada Yunanistan ile Mısır Arasında imzalanan Sözde Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma anlaşmasının yok hükmünde olduğu, Türkiye'nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği ifade edildi.

Dışileri'nin açıkması:

''Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır.

Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler'e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır.

2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 km2'den vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır.

Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gaspedilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye'nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur''

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Yorumlar

Simitci Recai ve Gazoz Ali

Istersen etme, yarin döviz 10 TL gecer ! saldiri artik ekonomik, mutlaka pes edersin.
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