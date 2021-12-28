Türkiye'den yerli "S-400" hamlesi... Dünya medyası böyle yazdı

Türkiye'nin Mili Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS) HİSAR-O+, envantere giriş öncesi son testini başarıyla tamamlayarak, artık envantere girmeye hazır olduğunu ilan etmişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir gelişmeyi duyurmuş, müjdeli haber ulusal basında geniş yer bulmuştu. Hisar O+ testi, sadece ulusal basın değil, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Yerli savunma sistemlerinin bir sonraki adımı olacak Siper, dünya basınında 'yerli S-400' olarak nitelendirildi.

Türkiye, Patriot, S-400'ün Yerini Almak İçin Yerli Hava Savunma Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Rusya merkezli Sputnik International, haberi okuyucularına, "Türkiye, Patriot, S-400'ün yerini alması için yerli hava savunma sistemi üzerinde çalışıyor" başlığıyla servis etti.

Haberde, Türkiye'nin 2022'de de yerli karadan havaya füze projeleri HİSAR ve SIPER üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtilirken, HİSAR A+ ve HİSAR O+, sistemlerinin yüksek hızlı hedefleri yok ederek başarıyla test edildiği hatırlatıldı.

Haberde, "Böylece Türkiye, S-400 ve Patriot'a alternatif olarak çıkacak SİPER hava savunma sistemine bir adım daha yaklaşmış olacak" ifadesine yer verildi.

"Türkiye yerli S-400 geliştirmede tam gaz ilerliyor"

Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu EurAsian Times'ın "Türkiye S-400'ün yerini alacak yerli hava savunma sistemi geliştirmede tam gaz ilerliyor" başlıklı haberinde, HİSAR sistemlerinin sabit ve döner kanatlı hava araçlarına, seyir füzelerine, insansız hava araçlarına ve havadan karaya füzelere karşı etkili olduğu vurgulanırken HİSAR-O kompleksinin, askeri ve diğer stratejik açıdan önemli tesislerin korunması için kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Yunan televizyon kanalı ANT1'e konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un, "Türkiye'ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.

"Komşu Hisar O+ Füze Sistemini devreye sokuyor"

Yunanistan'ın Hellas-Nov gazetesinde, Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları ve son testlerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Komşu ülkenin bu alana çok fazla yatırım yapması nedeniyle Türk savunma sanayisinin son yıllarda büyük sıçramalar yaptığı bir gerçek. Türklerin son ürünü Hisar O adı verilen sistem, uçan bir hedefi başarıyla düşürdü. Böylece son testlerini tamamlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmaya hazır kabul edildi."

Hisar O+ ve SİPER'le ilgili çalışmalar, Avrupa ve ABD basınından da kamuoyuna servis edildi.

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