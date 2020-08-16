Türkiye'den yeni NAVTEX

Türkiye, uzun süredir Doğu Akdeniz’de faaliyetlerde bulunan Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX yayınladı. Bu NAVTEX ile Yavuz’un şu an görev yaptığı sahadaki faaliyet süresi 15 Eylül’e kadar uzatıldı.

Yavuz gemisi yapacak

Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yayımlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacağı bildirildi. Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak.

15 Eylül'de tamamlanacak

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de destek için sahada olacağı bildirildi. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrol izi sürülecek.

Türkiye'den keskin uyarı: Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur

Türkiye, yayımladığı Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" mesajıyla ikazda bulundu.

Geçtiğimiz ay da gerçekleştirilmişti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 18 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında da bölgede petrol ve doğal gaz arama faaliyetinde bulunmuştu.

Daha önce Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için Navtex ilan etmişti. Sismik çalışmaların yapılacağı Navtex, 10-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

NAVTEX ne demek?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda ikazlarda bulunuyor.