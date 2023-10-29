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Ekonomi Türkiye'den yeni karar, çiftçilere sevindiren haber geldi! Bakan: 'hayırlı olsun diyerek' tarımda destek ödemelerini duyurdu
Ekonomi

Türkiye'den yeni karar, çiftçilere sevindiren haber geldi! Bakan: 'hayırlı olsun diyerek' tarımda destek ödemelerini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-29 08:16:00 - 2023-10-29 08:31:19
Türkiye'den yeni karar, çiftçilere sevindiren haber geldi! Bakan: 'hayırlı olsun diyerek' tarımda destek ödemelerini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere verilen tarımsal destek ödemlerinin hesaplara yatacağını açıkladı. Yeni kararı duyuran bakan 'Hayırlı ve bereketli olsun' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere verilen tarımsal destek ödemlerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 milyar 167 milyon 557 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerinin çifçilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı "1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

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