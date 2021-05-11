Türkiye'den yeni İsrail açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Terör devleti İsrail, açık hava hapishanesine çevirdiği Filistin topraklarında kalleş saldırılarına devam ediyor.
Dünyanın üç maymunu oynadığı saldırılara Türkiye'den bir tepki daha geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerine yer verildi.