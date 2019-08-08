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Türkiye’den Yemen’e 11 sağlık merkezi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen’de devam eden krizi hafifletebilmek adına hayırseverlerin destekleriyle ülkenin 11 farklı noktasına sağlık merkezi kurdu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:41
Türkiye’den Yemen’e 11 sağlık merkezi

17 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu, bunun 4,8 milyonunun açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen’de insani kriz her geçen gün artıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Yemen’de insanlar, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durabiliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ise Yemen yardımları hız kesmeden sürüyor. Yaşanan her yeni krizde İHH, Yemen’deki faaliyetlerini artırarak mazlumları yalnız bırakmıyor.

Yılda yaklaşık 250 bin hastaya hizmet

 

İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen’in 11 farklı noktasında sağlık merkezi inşa etti. Hizmete giren sağlık merkezlerinden yılda 242 bin 760 hasta istifade ediyor. İHH ayrıca Marib’de 1 adet mobil klinik açmayı planlıyor. İHH’nın bugüne kadar hizmete soktuğu sağlık merkezleri, hasta bakım merkezi ve oksijen deposunun listesi ve yıllık bazda istifade eden sayısı şu şekilde:

-Yıllık bazda 800 kişinin kaldığı, özellikle böbrek yetmezliği ve kanser hastalarının olduğu, kişilerin 3 öğün yemeğini ve ilacını ücretsiz şekilde alabildiği Yemen Hasta Bakım Merkezi

-Yıllık bazda 38 bin kişinin istifade ettiği, özellikle kolera üzerine çalışmaların olduğu Aden'in Kutuba bölgesinde bulunan Kutuba Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi

-Yıllık bazda 42 bin kişinin istifade ettiği, Hadramevt'te bulunan Kaşn Sağlık Merkezi

-Yıllık bazda 70 bin kişinin istifade ettiği, tıbbi cihaz desteği de verilen, Cevf'te bulunan Nümüzecî Sağlık Merkezi

-Yıllık bazda 23.000 kişinin istifade ettiği, Taiz'de bulunan Üroloji ve Cildiye Sağlık Merkezi

-Yıllık bazda 10 bin 560 kişinin istifade ettiği, Hanik Çadır Kentinde bulunan, hastaların ücretsiz olarak ilaçlarını alabildiği ve çadır kentte tek olma özelliğine sahip olan Hanik Sağlık Kliniği

-Yıllık olarak 10 bin 950 kişinin istifade ettiği, İbb'de bulunan Aile Sağlık Merkezi

-Yıllık olarak 10 bin 950 kişinin istifade ettiği, Taiz'de bulunan Tedamun Sağlık Merkezi

-Yıllık olarak 25 bin 550 kişinin istifade ettiği, Ebyen'de bulunan Mevasat Sağlık Merkezi

-Yıllık olarak 10 bin 950 kişinin istifade ettiği Aden'de bulunan Aile Sağlığı Merkezi

-Taiz'de 20 hastanenin istifade ettiği, büyük bir sıkıntıyı gideren Taiz Oksijen Deposu desteği

Ayrıca

İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm bunların yanı sıra Yemen’de kolera ile mücadele, ilaç dağıtımları, gözlük dağıtımları ve hijyen paketi dağıtımları gibi farklı sağlık projeleri de yürütmekte.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:41
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