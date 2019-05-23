Türkiye'den Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç yardımı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak" dedi.

21. Amerikalararası Konferansı için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Kınık, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın büyükelçilik rezidansında verdiği iftara katıldı.

Euronews'in haberine göre Kınık, Venezuela'daki gerilimin ülkeye tıbbi ve insani yardımın girişine engel olduğunu belirterek, "Venezuela Kızılhaç Başkanı, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonumuzun Amerika direktörüyle bir görüşme yaptık. İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. İlerleyen süreçte Venezuela'ya yönelik insani yardım koridorları açılırsa ki Venezuela'da bu anlamda hem hükümet hem de muhalefetle görüşmeler yapıldı, dolayısıyla yardımlar bu anlamda oraya ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.