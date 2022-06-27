  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'den Ürdün'e taziye mesajı
Aktüel

Türkiye'den Ürdün'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:16:00 -
Türkiye'den Ürdün'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Akabe Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Akabe Limanı'ndaki kaza sonucu yaşanan patlamada, hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, limanda zehirli gaz yüklü tankın devrilmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü ve 251 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23