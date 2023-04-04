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Kültür - Sanat Türkiye’den UNESCO’ya iki yeni aday
Kültür - Sanat

Türkiye’den UNESCO’ya iki yeni aday

Yeniakit Publisher
2023-04-04 15:14:00 -
Türkiye’den UNESCO’ya iki yeni aday

Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası” ile “Geleneksel El Sanatlarını Koruma Programı: Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali” UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine 2024 yılında değerlendirilmek üzere sunuldu.

Geleneksel Tulum Yapımcılığı Türkiye’nin moderatörlüğünde Kuzey Makedonya ile birlikte ortak dosya olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne, Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ise ulusal dosya olarak İyi Koruma Uygulamaları Listesi’ne aday oldu.

Türkiye en çok kültürel değer kaydettiren 2. ülke olacak

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 25 kültürel değeri ile dünyada 3’üncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 yeni kültürel değeri 2023 yılında değerlendirilmek üzere UNESCO’ya sunan Bakanlık, kayıtlı kültürel değer sayısını bu sene aralık ayı itibarıyla 30’a yükselecek. Türkiye, böylece listelere en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükselecek.


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