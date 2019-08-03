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Türkiye'den tüm bölgeye uyarı! Haydutluğa geçit yok

Türkiye kıta sahanlığı içinde Fransız ve İtalyanlarla gaz arama çalışmaları yürüten Rumlar, şimdi de Avustralya merkez CSnet International'a bağlı 'PSV Highland Navigator' gemisine yetki verdi. Türkiye yayımladığı iki Navtex ile bölgeye yönelebilecek tüm deniz araçlarına uyarı yaptı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:13
Türkiye'den tüm bölgeye uyarı! Haydutluğa geçit yok

Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin son dönemde, Kıbrıs adasının güneyinde Türk kıta sahanlığı içinde bulunan başta 7. blok olmak üzere 5, 6 ve 9. bloklarda hukuk dışı oldu bittiye getirme girişimi bir kez daha Türkiye’nin kararlılığına çarptı. Güney Kıbrıs tarafından geçtiğimiz günlerde, söz konusu bölgelerde, Avustralya merkezli CSnet International adlı firmaya bağlı “PSV Highland Navigator” adlı geminin su altı araştırma çalışmaları yapacağı bahanesiyle yayımlanan 0381/19 numaralı korsan Navtex’e vakit geçirilmeden cevap verildi. Türkiye yayımladığı iki Navtex ile Rum kesiminin yayınladığı Navtex’in geçersiz olduğunu kesin bir dille bölgeye yönelen tüm taraflara ve deniz araçlarına iletti.

Net uyarı

Yayınlanan birinci Navtex’te, Güney Kıbrıs’ın haydutluk girişimi için, “Türk Navtex servis sahasına giren bir faaliyet için yetkisiz istasyon tarafından yayınlamıştır” ibaresi kullanıldı ve aynı mesajda “Denizcilerin emniyeti için, Türk Navtex servis sahasına giren tüm Navtex mesajlarının Türk makamları ile koordine edilmesi şiddetle tavsiye olunur” uyarısıyla bölgeye yönelen Avustralya gemisinin dikkati çekildi.

Yetki alanı vurgulandı

İkinci Navtex mesajında ise Güney Kıbrıs’ın 7. bloka yönelik taciz ve ihlal girişimine dikkat çekildiği ve bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde olduğuna yönelik açık tanımlamanın yapıldığı görülüyor. Mesajda, “0381/19 numaralı Navtex mesajında belirtilen sahanın bir parçası Türk deniz yetki alanlarına girmektedir, bu nedenle geçersizdir” açıklamasıyla korsan mesajın hukuksuzluğuna vurgu yapıldı.

Cebelitarık'tan yola çıktı

Güney Kıbrıs’ın korsan mesajla yetkilendirdiği sözde su altı iletişim hatlarını inceleme ve onarma çalışması yapacağı belirtilen Highland Navigator adlı geminin ise Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Kıbrıs adasına doğru önceki gün sefere çıktığı belirtildi. Rum kesiminin korsan mesajında, geminin çevresinde 5 millik bir güvenlik alanı tanımlaması yapılıyor ve diğer deniz araçlarına söz konusu mesafeyi koruma uyarısında bulunuluyordu. Gemiye Kıbrıs adasının güneyindeki su altı kablolarının bakım ve onarımı için 11 günlük (4-14 Ağustos tarihlerinde) izin de aynı korsan mesajda veriliyordu.

Rum kesimi panikledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hafta başında da Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri üzerinden Türk kıta sahanlığı içinde bulunan 7. blokta bir haydutluk girişiminde bulunmuştu. Yeni Şafak, Rum kesiminin haydutluk girişimini 1 Ağustos tarihli sayısında manşetine taşımıştı. Rum kesiminin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku hiçe sayma girişimlerini, bölgede hiçbir hakkı bulunmayan diğer devletler üzerinden 7. blokta da sürdürme ısrarı dikkatlerden kaçmıyor. Ancak Rum kesiminin, Türkiye’nin kararlılığını belirten Navtexler sonrasında paniklediği de Yunan internet sitelerinde yayınlanan haberlerde görülüyor.

Navigational Telex

Navtex, Navigational Telex’in kısaltmasıdır. MF bandında karadaki yayın istasyonlarından gemilere/teknelere aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli seyir uyarılarının aktarılmasını sağlayan bir haberleşme sistemdir. Ücretsiz ve tüm gemilere gönderilen bir hizmettir. MF bandında yapılan bu yayın 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın aktarabilmektedir.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:13
  1. doğalgaz arama
  2. doğu akdeniz

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