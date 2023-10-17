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Gündem Türkiye'den teröre balyoz! Bakan Yerlikaya rakamı duyurdu
Gündem

Türkiye'den teröre balyoz! Bakan Yerlikaya rakamı duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-17 15:51:00 -
Türkiye'den teröre balyoz! Bakan Yerlikaya rakamı duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından son 120 günde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 120 günde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, terör örgütleri ve önlenen terör eylemlerinin detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bölücü Terör Örgütü’ne (BTÖ) yönelik operasyonlarda, 2’si kırmızı, 6’sı turuncu, 17’si gri kategoride olmak üzere, 309 terörist etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan bin 810 şüpheliden 433’ünün tutuklandığını ve 336’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Ayrıca, FETÖ’ye yönelik bin 786 operasyon yapıldığını, gözaltına alınan 2 bin 689 şüpheliden 536’sının tutuklandığını ve 457’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

DEAŞ operasyonunda 661 gözaltı

 

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik faaliyetlerde, 357 operasyonda, 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 661 kişi gözaltına alınırken, 161’inin tutuklandığını ve 131’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini paylaştı. Paylaşımda Sol terör örgütlerine yönelik 102 operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılırken gözaltına alınan 163 şüpheliden 16’sı tutuklandı ve 35’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya ayrıca, 120 gün içinde emniyet ve jandarma personeli 57’si bombalı eylem olmak üzere 68 eylemin önlendiğini paylaştı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonları gerçekleştiren emniyet ve jandarma personelini tebrik ederek, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.
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