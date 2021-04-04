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Dünya Türkiye'den terör saldırısına kınama
Dünya

Türkiye'den terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da Maocu örgütler tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:18:00 -
Türkiye'den terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'da Maocu direnişçilerle çatışma

Çatisgarh Emniyet Müdürü Ashok Juneja, yaptığı açıklamada, dün Bijapur kentinde güvenlik güçlerinin ormanlık alandaki bir sığınağa yaptığı baskında Maocu direnişçilerle çatışma çıktığını bildirmişti.

Çatışmada yaşamını yitiren askerlerin sayısının 22'ye çıktığını belirten Juneja, 32 askerin yaralandığını, 15 direnişçinin öldürüldüğünü söylemişti.

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