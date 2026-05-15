  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partililer hazırladı Türk Kızılay Kanunu Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TDT Zirvesi’nde Türk dünyasına çağrı: İş birliğimiz artmalı CHP’nin emiri, tüm belge ve yazışmaları inkar etti ve gürledi: Hodri meydan; biz buradayız ve dimdik ayaktayız! Türkiye-Kazakistan ilişkileri Stratejik uyumdan çok boyutlu işbirliğine Küresel zulme karşı 3 dilde çözüm raporu! İstanbul İmam Hatip Liseleri Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı Bakan Gürlek’ten net mesaj: Ucu nereye giderse gitsin demir yumruğu indiriyoruz! Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi ABD'den Raul Castro hamlesi: 30 yıllık uçak düşürme olayı için iddianame hazırlığı Çiftçiler traktörleriyle katıldı: Avrupa’da eylem, Kocaeli’nde şenlik var CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? "Vurgun yaparken yüzleri kızarmıyor, bari bu açıklamayı yaparken biraz utansınlar"
Dünya Türkiye'den terör devleti İsrail'e Suriye çağrısı
Dünya

Türkiye'den terör devleti İsrail'e Suriye çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye'den terör devleti İsrail'e Suriye çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile terör devleti İsrail arasındaki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na atıf yaptığı açıklamasında 'İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda Türkiye'nin Suriye'deki son duruma ilişkin yaklaşımını anlattı.

Yıldız, Türkiye'nin Suriye'deki siyasi ve ekonomik süreçleri yakından takip ettiğini ve birçok başlıkta bu ülkeye destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Bölgedeki istikrarı tehdit eden ana unsurlardan birinin İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri eylemleri olduğunu vurgulayan Yıldız, "İsrail'in son 1,5 yıldır Suriye'de yürüttüğü istikrarı bozucu faaliyetlere ve işgaline rağmen, Suriye makamlarının, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kalmasını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Büyükelçi Yıldız, "İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

 

SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin "hızlı" ve "kesintisiz" bir şekilde sonuçlandırılmasının Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, bu sürecin, Suriye'deki yeniden inşa çalışmalarını ilerletmek ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini sağlamak açısından çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Birleşik Suriye'nin ordu, yargı ve idaresinde ikili yapılara yer yoktur." ifadesini kullandı.

 

SURİYE BİR KÖPRÜ GÖREVİ GÖREBİLİR

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgede neden olduğu enerji ve ulaştırma sorununa da dikkati çeken Yıldız, "İstikrarlı ve birleşik bir Suriye, ticaret, ulaşım, enerji ve altyapı ağları aracılığıyla Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlayan hayati bir bağlantı noktası işlevi görebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Türkiye'nin ilgili tüm BM kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde milyonlarca Suriyeli için hayati işlev gören konularda desteklerine devam edeceğinin altını çizerek, "Türkiye, Suriye makamlarıyla yakın koordinasyon içinde, BM kuruluşlarının, özellikle de BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) askeri ve Suriye ile ilgili diğer faaliyetlerini desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız ayrıca, Beşşar Esed rejimi döneminde ciddi insan hakları ihlallerinde rol almış kişilerin yargılanmasının da ülkede adaletin sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Türkiye sayılı ülkeler arasına girecek Yerli Doppler cihazı müjdesi
Türkiye sayılı ülkeler arasına girecek Yerli Doppler cihazı müjdesi

Sağlık

Türkiye sayılı ülkeler arasına girecek Yerli Doppler cihazı müjdesi

Özel çocuklara teknolojik dokunuş! Manisa'da Türkiye'ye örnek olacak "DUYU-KOD" açıldı!
Özel çocuklara teknolojik dokunuş! Manisa'da Türkiye'ye örnek olacak "DUYU-KOD" açıldı!

Eğitim

Özel çocuklara teknolojik dokunuş! Manisa'da Türkiye'ye örnek olacak "DUYU-KOD" açıldı!

Rusya'da Türkiye planı değişti: Günden çalmaya başladılar
Rusya'da Türkiye planı değişti: Günden çalmaya başladılar

Ekonomi

Rusya'da Türkiye planı değişti: Günden çalmaya başladılar

Dünyanın şuanda gözü Türkiye'de ama niye?
Dünyanın şuanda gözü Türkiye'de ama niye?

Gündem

Dünyanın şuanda gözü Türkiye'de ama niye?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23