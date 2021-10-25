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Siyaset Türkiye'den tepki: Onun çapını aşar
Siyaset

Türkiye'den tepki: Onun çapını aşar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 22:10:00 - 2021-10-25 22:11:00
Türkiye'den tepki: Onun çapını aşar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar' ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin AA muhabirine konuşan Oktay, "Kendi bağımsız ve egemen devletini dile getiremeyecek, savunamayacak kadar dış mihraklara bağımlı bir şahsın, Türkiye gündemi ve Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar." dedi.

Akıncı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Oktay, "20 yıldır girdiği tüm seçimlerde halkının teveccühünü kazanan bir lidere, Cumhurbaşkanımıza dil uzatması da hadsizlikte geldiği son noktanın bir işaretidir." ifadesini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü kişilikli ve vakurlu dış politikasının sonuçlarını, Doğu Akdeniz dahil her alanda almaktadır. Türkiye'nin sergilediği dik duruşun mesajını, bahsi geçen diplomatlar ve ülkeler almışken, bu şahıs ne yazık ki alamamış. Akıncı'nın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile bu kadar yakından ilgili olması da aynı kaynaklardan beslendiklerinin açık bir göstergesidir. Türkiye ve KKTC ilişkileri her daim iyi ve güçlü olacak. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek."

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