  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haniye'yi koruyamayan İran Halid Meşal'i Tahran'a davet etti

Heniyye suikastının ardından Türkiye'den dikkat çeken hamle! Apar topar bunu yapma kararı aldık

Siyonist İnstagram, muhalefeti kabız yaptı! İnstagram savaş suçu işlerken bunların derdi para oldu!

Provokatörlerin AYM yalanı çöktü!

Konu İran olunca her şey flulaşıyor! Azerbaycan'ın hain suikastta rolü var mı? Tam bir alçaklık bu

Instagram erişime neden kapatıldı? Bakanlıktan hadlerini bildiren cevap

Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!

Haniye'yi koruyamayan İran yeni hava savunma sistemini sığınaktan çıkardı! Yine boşa gözdağı

İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu

Heniyye en büyük hatasını onlara güvenerek yaptı! İşte kirli ilişkiler yumağı
Teknoloji Türkiye'den teknoloji atılımı! Bakan Kacır 'Tam destek' diyerek duyurdu
Teknoloji

Türkiye'den teknoloji atılımı! Bakan Kacır 'Tam destek' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-02 19:30:00 -
Türkiye'den teknoloji atılımı! Bakan Kacır 'Tam destek' diyerek duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, lise ve üzeri öğrencilerin, mezunların ve girişimcilerin çalıştıkları alanlarda yurt içi ve yurt dışı bilimsel yarışmalara ve etkinliklere katılımlarına tam destek verileceğini açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli teknoloji hamlesi neferlerine tam destek! Lise ve üzeri öğrencilerin, mezunların ve girişimcilerin çalıştıkları alanlarda yurt içi ve yurt dışı bilimsel yarışmalara ve etkinliklere katılımlarını TÜBİTAK eliyle destekliyoruz" dedi.

Kacır, Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde gerçekleştirecek programa yönelik başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilere 'https://tubitak.gov.tr/4001' internet adresinde ulaşılabileceğini kaydetti.

YURT İÇİNE 100 BİN, YURT DIŞINA 245 BİN LİRA DESTEK

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada ise, TÜBİTAK'ın öğrenimi devam eden lise öğrencileri ile lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip öğrenci, mezun ve girişimciler için '4001 Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği' çağrılarını açtığı belirtilerek, "Türk Hava Yolları ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek programda; gençlerin proje üretmeleri, geri bildirimler yoluyla projelerini geliştirmeleri, geliştirdikleri projelere yönelik düzenlenen yurt içi ve yurt dışı bilimsel yarışma ve etkinliklere katılmaları teşvik edilecek. Böylece, milli teknoloji hamlesinin ana bileşenlerinden olan beşeri sermaye gelişimine katkı sağlanacak" denildi.

Çağrının 1'inci dönemi kapsamında başvuruların bireysel veya takım olarak 'http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 30 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabileceği hatırlatılarak, "4001-A Ulusal Yarışma/ Etkinlik Katılım Desteği çağrısı ile yurt içinde düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için verilecek desteğin üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. 4001-B Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği çağrısı ile yurt dışında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için verilecek desteğin üst limiti ise 245 bin TL olacak" ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Program kapsamında, malzeme desteği, yarışma/etkinlik başvuru/kayıt ücreti desteği, yurt içi ve yurt dışı ulaşım desteği, günlük iaşe/harcırah desteği ve yarışma/etkinlik çerçevesindeki diğer harcamalara ilişkin destekler verileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23