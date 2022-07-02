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Siyaset Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, İran'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 20:11:00 -
Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde gece peş peşe meydana gelen, büyüklüğü 6’nın üstündeki üç depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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