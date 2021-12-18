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Siyaset Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 22:47:00 -
Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiğinin ve onlarca kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattındaki patlamada 16 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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