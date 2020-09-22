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Dünya Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak
Dünya

Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak

Türk özel sektörü Libya için harekete geçti. Türkiye ile Libya arasında yapılan ordu ve petrol anlaşması dünya basınının gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:30:00 -
Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak

Yapılan önemli anlaşmalar sonrası Türk özel sektörü, Libya için harekete geçti. Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş sosyal medyada yaptığı açıklamada, ordusunu Türkiye ile birlikte yeniden inşa edeceklerini belirterek, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarını uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Dünya basınında gündem olan Nemruş, ilk eğitim merkezinin başkent Trablus’un batısında hazırlandığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvetleri’nin anlaşmalar kapsamında tecrübeli askerlerini Libya ordusuna aktaracak. Libya silahlı kuvvetlerinin yeniden oluşturulması, yapılanması, eğitim, teşkilat, lojistik ve muharebe sistemlerinin ülkenin güvenliğini sağlayacak şekilde kurulması kapsamında çalışmalar yapılacak.

Petrol anlaşması

Ordu anlaşmasından sonra, ülke ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeniden inşa ve enerji işbirliği anlaşması da yapılacak.

Libya ile petrol anlaşmasının da detayları ortaya çıktı. Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Şirketi NOC’un ortak yürüteceği enerji projeleri kapsamında yeni petrol ve gaz işleme tesislerinin kurulması planlanıyor.

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