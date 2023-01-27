Türkiye'den tarihe geçecek satış! Dünyadaki birkaç ülkeden biri olacağız

Türkiye’nin uzun bir süredir Fransa’ya bağımlı olduğu turbojet füze motorları, Kale Grubu’na bağlı Kale Arge şirketinin üstün gayretleri sonucunda milli imkanlarla geliştirildi. Özgün turbojet motorları, ihracat yolculuğuna hazırlanıyorlar.

SOM ve ATMACA füzelerine güç vermesi için Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli turbojet füze motoru KTJ-3200’ün seri üretim faaliyetleri ve teslimatları devam ediyor. Bu yıl içerisine ATMACA ve SOM Füzeleri ile ilk atışlı testlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan yalnızca 1 yıl içerisinde geliştirilen KTJ-1750 Turbojet Füze Motoru’nun ise ÇAKIR Seyir Füzesi ile ilk test atışının ‘her an’ gerçekleştirilebileceği biliniyor. Ayrıca Kale Arge, daha yüksek itki kapasitesine sahip bir motoru da yine ARAT Projesi kapsamında geliştiriyor.

Yurt içinde faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Kale Arge, ihracata da hazırlanıyor. Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dost ve müttefik NATO ülkeleri kendi seyir füzeleri için motor geliştirmemizi istediler ve anlaşmaları yapma aşamasındayız” ifadelerine yer verildi.

Sadece birkaç ülke bu kabiliyete sahip

Anlaşmanın imzalanması durumunda Türkiye, yurt dışına turbojet füze motoru ihraç etme kabiliyetine sahip birkaç ülkeden birisi olacak.

Bu alanda Fransız SAFRAN şirketine olan bağımlılığın Kale Arge ile kırılması sayesinde füze geliştiricisi birçok Batılı şirketin, motor ihtiyacı için Türkiye’nin kapısını çalacağı değerlendiriliyor.

KTJ-3200 Turbojet Motoru özellikleri

Ağırlık: 50 kg

Çap: 33 cm

İrtifa: 0 – 5.000 m

Hız: 900 km/saat (0.95 Mach)

Uzunluk : 63 cm

Hizmet Ömrü: 17 saat

İtki Kuvveti: 3.2kN ve azami 3.5kN [787lbf/357kgf]

Kullanılacak Sistemler: SOM, ATMACA…

Yakıt: JP8 ve JP10 Sıvı Jet

Çalışma Prensibi: Dört kademeli eksenel

Elektrik Üretim: 6kVA kapasiteli bir alternatör

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