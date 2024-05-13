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Gündem Türkiye'den tarantula ve akrep kaçıran ABD'li profesör hakkında karar verildi!
Gündem

Türkiye'den tarantula ve akrep kaçıran ABD'li profesör hakkında karar verildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 23:04:00 - 2024-05-13 23:19:09

ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini, Türkiye’den ABD’ye akrep ve tarantula kaçakçılığı yapma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Prof. Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin havaalanındaki yetkililer ile ortak düzenlediği operasyonda, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ve içerisinde sıvı bulunan 88 adet plastik tüp ele geçirilmişti.

Operasyonda bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD’ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini gözaltına alınmıştı.

ABD’li profesör, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Prendini, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk kaçakçılığı değilmiş! ABD'li profesörün ifadesi ortaya çıktı.
İlk kaçakçılığı değilmiş! ABD'li profesörün ifadesi ortaya çıktı.

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İlk kaçakçılığı değilmiş! ABD'li profesörün ifadesi ortaya çıktı.
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