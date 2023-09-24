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Gündem Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-24 19:23:00 -
Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kosova’da bir polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bu sabah meydana gelen ve bir Kosovalı polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilgiç, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışın sağlanması için diyalog sürecini desteklemeye devam edileceğini ifade ederek, “Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah (24 Eylül) meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Priştine Büyükelçiliğimizce de saldırıyı kınayan bir açıklama yapılmıştır.

Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arz etmektedir. Kosova’da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogdur. Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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