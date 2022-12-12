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Gündem Türkiye'den Suriye açıklaması! 'Suriye rejimiyle görüşüyoruz'
Gündem

Türkiye'den Suriye açıklaması! 'Suriye rejimiyle görüşüyoruz'

Suriye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejimi ile istihbarat örgütleri üzerinden görüşüldüğünü, ortamın uygun olması durumunda mültecilerin geri dönüşü için görüşülebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 22:02:00 -
Türkiye'den Suriye açıklaması! 'Suriye rejimiyle görüşüyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz. Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız " açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de Rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız. Aksisi zaten düşünülemez. PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyiz, kim ne derse desin gereğini yaparız, muhataplarımız sessiz kalırsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Küresel meselelerden bölgesel krizlere, terörle mücadeleden açılım ve ortaklık politikalarına kadar geniş bir dış politika gündemimiz var" ifadelerini kullandı.

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