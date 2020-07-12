Türkiye'den son dakika mesajı: Tek bir şartla kabul ederiz

Son dakikahaberleri... Libya'da Türkiye destekli Serrac hükümetinin darbeci Hafter'e karşı ilerleyişi devam ediyor. Trablus tamamen emniyete alındıktan ve Vatiyye Üssü kurtarıldıktan yeni hedef olarak Sirte belirlenmişti.

"Ateşkesin tek şartı Hafter'in çekilmesi"

Çatışmalar devam ederken Financial Times'a konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi tek bir şartla kabul edeceğini, onun da darbeci Halife Hafter'in Libya'nın ortasındaki ve batısındaki bölgelerden geri çekilmesi olduğunu söyledi.

Olası operasyona destek sinyali

Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti içerisinde stratejik bir limana sahip olan Sirte ve ülkenin ortasındaki geniş hava üslerine sahip olan Cufra'dan çekilmeyen Hafter'e karşı saldırı için bir istek olduğunu söyledi. Financial Times, "Çavuşoğlu, böyle bir saldırıyı Ankara'nın destekleyebileceğinin sinyalini verirken, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin isteklerinin ve taleplerinin makul ve uygulanabilir olduğunu dile getirdi" yorumunu yaptı.

"Saldırının yapıldığı üste Türk eğitmenler vardı"

Geçen hafta Türkiye'nin de kullandığı üsse yapılan saldırı ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sorumluları bulmak için soruşturma devam ediyor fakat bunu her kim yaptıysa ödeyecek. Üste Türk eğitmenler ve teknik ekip bulunuyordu, kimse yaralanmadı" dedi.

"Rusya ile olan görüşmede kesin tarih verilmişti"

Çavuşoğlu, "Rusya geçen ay İstanbul'daki görüşmelerde çok kesin tarih ve zaman verdi. Fakat Ankara, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne danışınca, Libyalı yetkililer Sirte ve Cufra ile ilgili önkoşulu gündeme getirdiler ve 2015'teki sınırlara geri dönüşmesini istediler" ifadesini kullandı.

Muhabirin "Daha büyük çatışma sorusuna" cevap

Çavuşoğlu kendisine yöneltilen, "Türkiye'nin daha büyük bir çatışmaya çekilmesinden endişe etmiyor musunuz?" sorusuna ise, "Biz bir bölgede gerilimin artması veya savaşın çıkması için bulunmuyoruz fakat onların destekçileri bir darbeciyi destekliyor, o da Hafter. Şimdi her şey karşı tarafta, kalıcı bir ateşkes için önkoşulu kabul etmeliler" yanıtını verdi.