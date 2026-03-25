Türkiye'den son dakika Eurofighter açıklaması! Anlaşmaya varıldı
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyareti sonrası Eurofighter savaş uçakları konusunda resmi olarak anlaşmaya varıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in İngiltere ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Millî Savunma Bakanımız ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konuları ele alınmıştır.
Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığı teyit edilmiş; uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin ise 25 Mart 2026 (bugün) tarihinde imzalanması hususunda mutabakata varılmıştır.
Taraflar, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade etmiștir" denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Türkiye'ye verilecekti! Uydu görüntüleri ortaya çıktı, Eurofighter savaş uçakları kaybedildi
Türkiye'ye ekstradan 12 adet Eurofighter savaş uçağı verecek ülkeyi açıkladılar! İsmini duyan 'bu nasıl olur' dedi