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Gündem Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 21:49:00 - 2023-07-24 22:36:53
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri akademiye gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da bugün askeri bir akademiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında Somali Ulusal Ordusu’ndan can kayıpları ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde dost ve kardeş Somali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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