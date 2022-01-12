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Siyaset Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 19:49:00 -
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Mogadişu şehrinin Waberi mahallesinde, bugün düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir."

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