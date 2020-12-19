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Aktüel Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Aktüel

Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:12:00 -
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Galkayo şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir" denildi.

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